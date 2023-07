Perez a muro: brutto incidente nelle libere in Ungheria

UNGHERIA - È la pioggia la protagonista della prima sessione di prove libere del Gran Premio d'Ungheria , in programma domenica 23 luglio all'Hungaroring. Il migliore, nonostante le avverse condizioni climatiche e della pista, è stato Russell con la Mercedes, che ha chiuso davanti a Piastri, Alonso, Stroll e Norris. Per quanto riguarda le Ferrari, Leclerc ha registrato il settimo tempo, mentre Sainz è finito fuori pista.

Perez a muro

Problemi di tenuta anche per Sergio Perez, a muro con la sua Red Bull: il pilota messicano è passato con la ruota posteriore sinistra sull'erba, perdendo il controllo della macchina e finendo prima in testacoda e poi contro le barriere. Un errore abbastanza grossolano che ha sorpreso anche lo stesso Perez: "Non ci posso credere", ha commentato.