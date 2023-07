F1 GP Ungheria 2023, diretta qualifiche: dove vederle in tv

MOGYOROD - Scattano le qualifiche del Gran Premio dell'Ungheria, dodicesima tappa della stagione 2023 di Formula 1. La Ferrari cerca il riscatto dopo la delusione di Silverstone, ma all'Hungaroring il favorito per la pole è sempre Max Verstappen. Il programma di sabato 22 luglio vede la terza sessione di prove libere al via dalle 12:30, mentre le qualifiche inizieranno alle 16:00. Entrambe le sessioni saranno visibili in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Sky Go e NOW,con le qualifiche anche in chiaro in diretta su TV8.