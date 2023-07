F1: Hamilton comanda le libere 3 in Ungheria, Leclerc settimo davanti a Sainz

MOGYOROD - E' di Lewis Hamilton il miglior tempo nelle prove libere 3 al Gran Premio dell'Ungheria, valevole per la dodicesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Il britannico della Mercedes, con il crono di 1:17.811, chiude davanti a Max Verstappen e all'altra Red Bull di Sergio Perez. Lontane le Ferrari: Charles Leclerc chiude in settima posizione, davanti al compagno di squadra Carlos Sainz. Le Rosse andranno a caccia delle posizioni importanti della griglia nelle qualifiche in programma alle ore 16.