F1: Hamilton torna in pole in Ungheria. Leclerc sesto, Sainz fuori nel Q2

MOGYOROD - E' Lewis Hamilton a prendersi la pole position a sorpresa nel Gran Premio d'Ungheria, valevole per la dodicesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Il pilota della Mercedes torna davanti a tutti in qualifica per la prima volta dal GP d'Arabia Saudita 2021, chiudendo all'ultimo davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Solo in seconda fila Lando Norris, beffato per pochi millesimi e terzo davanti all'altra McLaren di Oscar Piastri. Dietro a Guanyu Zhou, in terza fila, c'è la Ferrari di Charles Leclerc, che comincerà dalla sesta casella in griglia. Lontana l'altra Rossa di Carlos Sainz, che comincerà in undicesima posizione dopo l'eliminazione nel Q2.