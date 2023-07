Diretta gara F1 GP Ungheria 2023: dove vederla in tv

MOGYOROD - Tutto pronto per il via alla gara del Gran Premio d'Ungheria, valida per l'undicesima tappa del mondiale di Formula 1. Sarà Lewis Hamilton a scattare dalla prima casella, dopo averla spuntata in qualifica all'ultimo giro Max Verstappen e Lando Norris Charles Leclerc partirà invece sesto, mentre la Ferrari di Carlos Sainz comincerà dall'undicesima posizione. La gara prenderà il via domenica 23 luglio alle ore 15 e verrà trasmessa in diretta da Sky (canale 207), oltre che in chiaro su TV8. La visione in streaming è invece disponibile su Sky Go e NOW.