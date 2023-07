F1, Verstappen domina in Ungheria. Leclerc 7° e penalizzato, Sainz subito dietro

MOGYOROD - Max Verstappen non si ferma e fa suo anche il Gran Premio d'Ungheria, valevole per la dodicesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Anche all'Hungaroring, il campione in carica domina dall'inizio alla fine e conquista il gradino più alto del podio davanti a Lando Norris e al compagno di squadra Sergio Perez. L'olandese e il suo team, già certi dei rispettivi titoli, continuano a infrangere primati: la dodicesima vittoria consecutiva per la Red Bull è infatti un record storico, che migliora gli undici sigilli della McLaren nel 1988 targata Senna-Prost. Per Verstappen invece è la settima vittoria di fila, con Max che punta ora le nove di Sebastian Vettel. Manca il podio la Mercedes di Lewis Hamilton, partito dalla pole position, con Oscar Piastri in quinta piazza. Charles Leclerc è protagonista di un pit stop lunghissimo con la sua Ferrari, per poi ricevere cinque secondi di penalità per superamento dei limiti di velocità in pit lane durante la seconda sosta, chiudendo settimo dietro alla Mercedes di George Russell, mentre è di pochissimo davanti al compagno di squadra Carlos Sainz.