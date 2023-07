Ferrari, Sainz: "Undercut di Leclerc? Compensato errore precedente"

ROMA - Un altro weekend estremamente complicato per la Ferrari anche durante il Gran Premio di Ungheria 2023 di Formula 1 , vinto da un devastante Max Verstappen . Charles Leclerc non è riuscito ad andare oltre un settimo posto anche a causa dei cinque secondi di penalità , che gli hanno fatto perdere una posizione a vantaggio di George Russell . A Carlos Sainz non è andata meglio: nonostante una rimonta dall'undicesima casella di partenza, lo spagnolo ha chiuso ottavo alle spalle del compagno di squadra.

Sainz e la frecciatina alla Ferrari

Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, nel corso di un'intervista rilasciata a Marca, ha commentato l'undercut subito per mano del compagno di box Charles Leclerc con un velo di polemica: “Credo che non ci sia molto da parlare, Leclerc ha avuto un pit-stop lento e così dai box hanno deciso di compensare restituendogli una posizione. E' un peccato per me, ma dovremmo preoccuparmi maggiormente del grande gap con la Mercedes. Ora bisogna focalizzarsi su come migliorare perché gli altri sono avanti".