"Perez non sarà in Red Bull nel 2024": l'analisi di Ralf Schumacher

ROMA - "Non credo che Sergio Perez correrà in Red Bull il prossimo anno: è troppo lontano da Max Verstappen, per me ha i giorni contati". Ad affermarlo è Ralf Schumacher, che nel suo commento a Sky Sport Deutschland non lascia scampo al messicano della Red Bull, reduce da una lunga serie di prestazioni negative soprattutto in qualifica, che gli hanno poi pregiudicato la possibilità di lottare concretamente con Verstappen. L'ex pilota tedesco, quindi, va anche contro quanto affermato da Christian Horner, che ha da poco confermato Perez, sostenendo che "la squadra, logicamente, sta ora cercando di non far sentire in pericolo il lavoro di Perez".