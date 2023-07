F1, tutti pazzi per Piastri. Jordan: "Ha il potenziale per essere una stella"

ROMA - "Occorre tenere sott'occhio Oscar Piastri, perché in lui intravedo il potenziale di una stella" . A parlare così è Eddie Jordan , che si è detto assolutamente estasiato e rapito da quanto fatto vedere dal giovane australiano in questa prima metà di mondiale 2023 di F1 , a bordo di una McLaren che, nelle ultime gare, si è finalmente dimostrata competitiva. L'ex team manager, che ha parlato ai microfoni di talkSPORT, ha aggiunto: "Non era mai stato all'Hungaroring, forse solo una volta nelle categorie giovanili, eppure vederlo così in qualifica e in gara, in lotta con Verstappen... in futuro sarà tra i piloti in grado di giocarsela con Max".

Piastri e l'ipotesi Red Bull

Secondo Jordan, non è da escludere che Piastri possa finire in Red Bull, in futuro: "Non ne sarei sorpreso, se dovesse liberarsi un sedile. Anche perché non vedo un ritorno di Ricciardo, ha già avuto la sua opportunità e solitamente Red Bull non torna mai indietro". In più, un elemento in comune tra Piastri e Red Bull già c'è, ovvero Mark Webber, agente del giovane connazionale: "Abbiamo visto come lo ha portato in McLaren", ha concluso Jordan.