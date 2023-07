F1, Alonso punta il terzo titolo: "Non correrei se non ci credessi"

Alonso: "Serve posto giusto al momento giusto"

Il pilota dell'Aston Martin, Fernando Alonso, nel corso di un'intervista rilasciata ad AS, non ha nascosto il suo desiderio di conquistare il terzo titolo mondiale in Formula 1: "Credo nella possibilità di raggiungere il terzo titolo mondiale, se non fosse così non correrei perché una stagione di Formula 1 prevede tanti sacrifici, tra viaggi e preparazione. Per arrivare in alto in questa categoria non serve soltanto l'ambizione personale, ma bisogna essere nel posto giusto al momento giusto. Ora sono in un buon posto e in un buon momento, ma non ho nessuna ossessione".