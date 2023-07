F1, Sprint Shootout Belgio: Verstappen il più veloce, Sainz 4° e Leclerc 5°

SPA-FRANCORCHAMPS - La Sprint Shootout del GP del Belgio di F1 ha visto Max Verstappen firmare il miglior tempo in 1:49.056. Il campione del mondo olandese, dopo aver impressionato nel venerdì con la pole position conquistata in pista ma persa per una penalità, si conferma anche il sabato, precedendo l'ottimo Oscar Piastri su McLaren. In seconda fila, con tempi molto ravvicinati, ecco le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, con quest'ultimo vittima di una sbavatura nel giro veloce. Appuntamento alle 17:05 per la Sprint.