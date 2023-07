Diretta gara F1 GP Belgio 2023: dove vederla in tv

SPA-FRANCORCHAMPS - Tutto pronto per il via alla gara del Gran Premio del Belgio, tredicesimo round del mondiale 2023 di F1. Sul suggestivo circuito di Spa-Francorchamps, con un meteo che promette essere ancora "ballerino" dopo le piogge dei giorni scorsi che hanno movimentato anche la Sprint vinta da Max Verstappen, occhi puntati sull'appuntamento domenicale, che vedrà Charles Leclerc scattare dalla pole position; dalla quarta casella, invece, ecco l'altra Ferrari di Carlos Sainz. La gara prenderà il via alle ore 15:00 di domenica 30 luglio con diretta su Sky (canale 207), oltre che in streaming su Sky Go e NOW. In alternativa, TV8 proporrà la visione in chiaro in differita dalle 18:00.