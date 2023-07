F1, Hamilton spera nel 2024: "Non vedo l'ora di avere una macchina nuova"

ROMA - Concluso il weekend del Gran Premio del Belgio di Formula 1 con l'ottavo successo consecutivo di Max Verstappen , per i piloti del circus è giunto il momento di una meritata vacanza. L'appuntamento con il ritorno in pista è fissato per il 25 agosto in Olanda, la casa del due volte campione del mondo. Proprio a Zandvoort il rivale di sempre di Max, Lewis Hamilton , spera di poter cambiare il vento di una stagione dominata dal pilota della Red Bull. Anche se il britannico è consapevole di dover puntare direttamente al 2024.

Hamilton: "Ho fatto il massimo"

Il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport F1, ha commentato l'ampio gap tra la sua monoposto e le due Red Bull: "Ho fatto il giro veloce perché era l'unica cosa che potevo fare, non per sottrarlo a Verstappen. Lui ha comunque ha grande vantaggio, anzi per le Red Bull è tutto un po' troppo semplice. Dal mio punto di vista ho fatto il massimo con il pacchetto a mia disposizione, ma non vedo l'ora di avere una macchina nuova nella prossima stagione. Stiamo facendo di tutto per migliorare".