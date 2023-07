F1, il bilancio di Alonso: "Prima metà di stagione incredibile"

ROMA - Fernando Alonso è uno dei piloti più forti e più amati della Formula 1 e, nonostante la sua età avanzi, lui continua a regalare spettacolo in pista e anche fuori. Il suo futuro sembra essere ancora nel circus e probabilmente con l' Aston Martin , una scuderia che ha permesso all'asturiano di tornare sul podio. La speranza del pilota spagnolo è quella di poter tornare a lottare per la vittoria e, magari, anche per il titolo già nella prossima stagione, anche se Max Verstappen e la Red Bull sembrano essere inarrestabili .

Le parole di Alonso

"Secondo me questa prima parte di stagione è stata incredibile. Attualmente siamo terzi nel Mondiale Costruttori e in quello Piloti. Secondo me era impossibile pensare di raggiungere simili risultati ad inizio anno. C'è stata qualche preoccupazione dopo la gara in Gran Bretagna, ma ora è ampiamente superata grazie al grande lavoro del team". Queste le dichiarazioni del due volte campione del mondo di Formula 1, Fernando Alonso, rilasciate dopo il quinto posto ottenuto nel Gran Premio del Belgio.