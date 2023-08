F1, Hamilton punta Verstappen: "Se ci fossi io al posto di Perez..."

ROMA - "Se fossi sulla macchina di Perez, Max non avrebbe vita facile come sta accadendo ora. Ma non è così che funziona". Parole di Lewis Hamilton, che al termine del Gran Premio del Belgio di F1 non ha usato giri di parole per "scavalcare" Checo e puntare direttamente a Verstappen, fin qui assoluto dominatore del mondiale. Il messicano, infatti, da canto suo sta incontrando diverse difficoltà, spesso derivanti proprio dal confronto impietoso con Max, trovandosi a portata di Hamilton per quanto riguarda la classifica piloti.