F1, Marko irride i rivali: “Per loro il secondo posto è una vittoria”

Marko esalta Verstappen

“Secondo me è probabile che nella gara di Spa-Francorchamps Verstappen avrebbe vinto partendo dall’ultimo posto in griglia. In questo momento per gli avversari il secondo posto dietro a Max è come se fosse una vittoria“. Parla così il consigliere della Red Bull, Helmut Marko, che nel corso di un’intervista rilasciata ai media esteri dopo il Gran Premio del Belgio, ha elogiato le qualità di Max Verstappen. Marko non ha risparmiato una frecciatina ai rivali, che attualmente non riescono a colmare l’ampio gap con il team austriaco.