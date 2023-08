F1, Mercedes punta su Vesti: sarà nelle FP1 in Messico

ROMA - La Mercedes, in questa dura stagione di Formula 1, sta lavorando per tornare al top e i risultati si stanno vedendo. Il team tedesco non ha mai nascosto la propria volontà di puntare sui giovani come George Russell, che sta dimostrando di essere in grado di tenere testa ai migliori del circus ottenendo importanti risultati. Il prossimo ad entrare in Mercedes potrebbe essere Frederik Vesti, pilota danese attualmente impegnato nel campionato di Formula 2 nonché membro della Mercedes Junior Team dal 2021.