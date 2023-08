Ecclestone nei guai: a processo per frode l'ex capo della F1

ROMA - Ancora guai con la legge per Bernie Ecclestone : l'ex numero uno della F1, a capo del Circus prima dell'avvento di Liberty Media, è stato accusato di aver "nascosto", non dichiarandoli, fondi per un totale di circa 484 milioni di dollari in un conto bancario a Singapore. Come annunciato dal vice primo ministro del Paese asiatico, Lawrence Wong, Ecclestone è atteso ora da un processo per frode, che dovrebbe iniziare il prossimo 16 novembre .

L'indagine a carico di Ecclestone

A denunciare l'irregolarità è stata l'agenzia fiscale britannica Hm Revenue and Customs (Hmrc), al termine di un indagine iniziata nel luglio del 2022 che ha preso in esame il periodo tra luglio 2013 e ottobre 2016. Su tale vicenda stanno lavorando sia le autorità britanniche che quelle di Singapore. Per Ecclestone, quindi, si tratta del coinvolgimento in una nuova vicenda controversa: meno di un anno fa, infatti, l'imprenditore 92enne è stato fermato in aeroporto a San Paolo per il possesso di una pistola non dichiarata, mentre a inizio 2023 si sono riaccesi i riflettori della F1 sul famigerato Crashgate del 2008.