Verstappen, pazza idea GT3: “Voglio un team nel 2025”

ROMA - Il dominio in Formula 1, ma anche una passione sconfinata per tutto il mondo delle gare a quattro ruote, dai kart alle sim racing, e ora l'obiettivo endurance: Max Verstappen non si pone limiti, e punta ora a debuttare nelle gare di durata. Non come pilota, ma come proprietario di un team, insieme alla propria famiglia. È questa l'idea annunciata in un'intervista rilasciata all'olandese Formule 1 Magazine. Un nuovo progetto sta quindi per prendere il via, per mano di un pilota che, a 26 anni ancora da compiere, fa già parte della storia della F1.