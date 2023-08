F1, infortunio per Toto Wolff: frattura al gomito dopo una caduta in bici

ROMA - Toto Wolff non ha iniziato la pausa estiva nel migliore dei modi. Il team principal della Mercedes , come segnalato da "PlanetF1.com" si è infortunato durante le vacanze c adendo dalla bici riportando una frattura del gomito sinistro . Un incidente confermato anche dalla moglie di Wolff, Susie, tramite un post di Instagram in cui si vede il dirigente austriaco con il braccio ingessato e la didascalia "come è finita la discesa in mountain bike per Toto".

Pronto per l'Olanda

Anche il team ha confermato l'infortunio di Wolff, arrivato nei giorni appena successivi all'ultimo appuntamento del Circus, quello in Belgio. Tuttavia, nonostante la frattura non dovrebbe esserci problemi per la presenza del team principal al prossimo Gran Premio, in programma tra meno di tre settimane, esattamente il prossimo 27 agosto in Olanda. Non è la prima volta da "infortunato" in pista per Wolff: già nel 2014, sempre dopo una rovinosa caduta in bici, si presentò al muretto con tutore e fasciature varie.