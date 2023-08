F1, Hamilton: "Vittoria nel 2023? Mai dire mai"

ROMA - Non è bastata la prima pole del 2023 a Lewis Hamilton per vincere a Budapest la prima gara dell'anno. Un successo che il fuoriclasse britannico insegue dal 2021 e che spera di raggiungere entro la fine della stagione. "Al momento non sono del tutto sicuro che possiamo competere con la Red Bull sul ritmo di gara. Credo che in Ungheria Max sia stato più veloce di tutti di circa otto decimi in un singolo giro. Ma mai dire mai per il finale"