F1, Andretti: "Nuovi ingressi dal 2025? A settembre sapremo"

ROMA - Il mese di settembre era questa la "dead line" comunicata dal presidente della F1 Stefano Domenicali per l'ingresso di nuove realtà nel Circus dal 2025 e la tempistica è stata confermata da Mario Andretti , in cerca di conferma sulla possibilità di partecipare al mondiale. "Dal nostro punto di vista, stiamo solo seguendo le procedure. Abbiamo fatto tutto e ora è nelle loro mani “, ha spiegato a RacingNews365. “In questo momento siamo in attesa, ma news dovrebbe arrivare a breve, Non esiste una tempistica specifica, ma ora si va per l'inizio di settembre ".

Le parole di Marko

Il campione del mondo 1978 ha anche risposto alle dichiarazioni di Helmut Marko, ovvero di rilevare l'Alpine invece che di aggiungere un nuovo team in F1. "Noi siamo aperti a qualsiasi tipo di novità, ma abbiamo già approfondito l'idea di acquisire un nuovo team", riferendosi in primis alle voci dell'interessamento per la Sauber nel 2021, poi non andato a buon fine". Poi Andretti conclude facendo un quadro della situazione. "Arrivare in Formula 1 nel 2025 sarebbe vantaggioso. All’inizio miravamo al 2024, tuttavia man mano che la procedura si trascinava è diventato chiaro come il 2025 fosse più fattibile. Per quanto riguarda i piloti, posso dire con certezza che ci sarà un pilota statunitense e un altro di esperienza".