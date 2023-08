F1, Horner e il futuro di Perez: “Diverse opzioni per il 2025”

ROMA – Il due volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen , si sta rendendo protagonista di una stagione a dir poco eccezionale avendo conquistato dieci vittorie in dodici gare corse. Dall’altra parte del box, invece, c’è un Sergio Perez che finora ha ampiamente deluso le aspettative che la Red Bull nutriva nei suoi confronti. Si è addirittura parlato di un possibile cambio in corso d’opera in caso di nuove disavventura, ma il messicano recentemente è riuscito a rialzare la testa. L’addio di Perez al team austriaco, però, sembra soltanto rinviato e, se non arriverà nel 2024 con ogni probabilità verrà sancito nel 2025.

Horner: “Diverse soluzioni”

“E’ davvero incredibile che ci sia questo grande interesse per venire in Red Bull. In ottica 2025, per quel che mi riguarda, non ci sono soltanto le possibilità Perez e Ricciardo. Abbiamo anche altri nomi sul tavolo”. Queste le dichiarazioni che il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha rilasciato ai microfoni di Sky Sports UK in merito al possibile pilota che affiancherà l’inamovibile Max Verstappen nel 2025, lasciando intuire ad un possibile addio di Sergio Perez dopo i recenti alti e bassi.