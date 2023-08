F1, De Vries cambia strada dopo l'addio ad Alpha Tauri: studierà ad Harvard

ROMA - Un mese fa Nyck De Vries veniva lasciato a casa da AlphaTauri , che annunciava l'avvicendamento con Daniel Ricciardo per il resto del Mondiale 2023 di Formula 1 . Una svolta improvvisa, in negativo, nella stagione del pilota olandese, il quale però ha già trovato una nuova strada: il classe 1995 frequenterà un corso di corso di negoziazione e leadership di Harvard , università statunitense tra le più importanti al mondo. Una svolta inattesa se si pensa che De Vries non ha nemmeno terminato la scuola.

L'annuncio del pilota

Ad annunciare la svolta nella sua vita è lo stesso De Vries: "Inizierò a settembre questo corso - le sue parole in un'intervista a "Racingnews365" -. Mi piace l’idea di studiare perché ora ho tempo e interesse di imparare cose nuove”. Lo studio sarà anche una piccola sfida personale, come ha raccontato De Vries: “Non mi sono mai applicato così tanto sull’apprendimento a scuola, non ho nemmeno finito il liceo". Poi, anche qualche parola sul licenziamento da parte dell'AlphaTauri: "Non è stato difficile accettare la situazione. Ho ricevuto molto supporto. Da quella volta ho giocato per diverso tempo a golf".