F1, Marko: "Verstappen farebbe pole anche con Haas o AlphaTauri"

ROMA - Max Verstappen? Farebbe pole position anche con team minori. Secondo Helmut Marko, consigliere della Red Bull, il campione del mondo 2021 e 2022 in Formula 1 potrebbe cavarsela anche con macchine come quella della Haas o dell'AlphaTauri: "Max sarebbe in grado di mettere in pole position macchine come l’AlphaTauri o la Haas che sono monoposto che si esprimono meglio in qualifica che in gara - ha detto ai microfoni di "Motorsport-total" -. È difficile, però, immaginare per quanto tempo avrebbe voglia di lottare al volante di una AlphaTauri".