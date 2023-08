F1, problemi in casa Williams: causa per 100 milioni

ROMA - Agosto agitato per la Williams a causa intentata da Claudia Schwarz, ex responsabile marketing al team, con le accusa di mobbing e diffamazione, per una cifra di ben 100 milioni di euro. Secondo l'ex dipendente, all'interno del team di F1, alcuni personaggi avrebbero tentato di rovinarle la reputazione, facendo uscire sui giornali di gossip una presunta relazione con con l’ex amministratore delegato di Dorilton Capital, Darren Fultz.