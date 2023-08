F1, Brown sul dominio Verstappen: "Senza di lui ci sarebbe equilibrio"

ROMA - Cosa sarebbe questa F1 senza Max Verstappen ? Se lo chiedono in tanti, con Zak Brown, CEO della McLaren che pensa di avere la risposta. "Se togliamo Max e calcoliamo tutti quelli che sono arrivati secondi quest’anno, dando a lori punti della vittoria, sarebbe un'altra storia per il titolo . È Max che sta uccidendo tutti in questo momento – ha sottolineato Brown – e ci fossero due Sergio Perez in macchina , con tutto il rispetto per il messicano, il campionato sarebbe ancora aperto".

"Senza di lui c'è battaglia"



Non c'è mai stata storia, lo testimonia il distacco sul secondo in classifica - ben 125 punti dopo 12 gare - che le dieci vittorie ottenut. "La McLaren si è già piazzata seconda, Aston Martin ha avuto un secondo posto, anche la Ferrari e Mercedes come Sergio. Ci sono ben cinque squadre che avrebbero ottenuto una vittoria in più. Non voglio assolutamente dire che la colpa è di Max, ma non vorrei neanche che la lotta per il titolo andasse sempre così. Tutto questo però non danneggia la F1 perché alle sue spalle, c'è sempre lotta fino al fondo della griglia”, conclude Brown.