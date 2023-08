Red Bull, Verstappen non si muove: “Addio ipotesi remota”

Verstappen: "Non lotto per il centro-classifica"

"Ci sarebbe la possibilità di lasciare la Red Bull solo nel caso la situazione diventasse drammatica. Questo però al momento è uno scenario che ritengo abbastanza remoto, non penso che il nostro team possa perdere così tanto terreno rispetto agli avversari. Certo che se fossi costretto a lottare per il centro-classifica, non lo farei assolutamente per tre anni". Queste le dichiarazioni rilasciate dal pilota della Red Bull, Max Verstappen, nel corso di un'intervista al De Telegraaf, nella quale ha parlato del suo futuro.