Ferrari, Vasseur ha le idee chiare: "Focalizzati solo su noi stessi"

ROMA - La Ferrari arriva al primo Gran Premio della seconda parte di stagione con le buone indicazioni di Spa-Francorchamps, dove Charles Leclerc riuscì a conquistare un ottimo podio. Adesso la Rossa sarà impegnata in Olanda, a casa del due volte campione del mondo Max Verstappen che, con ogni probabilità, andrà a raggiungere il suo nono successo consecutivo. La scuderia guidata da Frederic Vasseur , invece, vuole assolutamente confermarsi ad alti livelli e ottenere un nuovo podio per dare seguito ai risultati.

Vasseur: "Ripartire dal Belgio"

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, in vista del Gran Premio d'Olanda 2023, ha spiegato al sito ufficiale del team cosa si aspetta dalla gara di Zandvoort: "Dopo la sosta siamo pronti ad affrontare la seconda parte della stagione. Il nostro obiettivo è ripartire da quanto di positivo si è visto in Belgio. Siamo pienamente focalizzati su noi stessi ben sapendo che su una pista corta come Zandvoort i valori alle spalle della Red Bull saranno ancora più ravvicinati rispetto a Spa-Francorchamps. In Olanda sarà molto importante la qualifica che definirà le prime dieci posizioni della griglia, sarà molto tirata. Per questo saremo attenti ad ogni minimo dettaglio".