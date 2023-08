F1, GP Olanda: Ferrari lontane anche in FP2, Norris il più veloce

ZANDVOORT - Lando Norris è stato il più veloce nelle FP2 di Zandvoort, sessione che ha chiuso il venerdì del Gran Premio d'Olanda di F1. Il pilota britannico ha chiuso davanti a Max Verstappen e Alexander Albon, mentre le Ferrari sono ancora lontane dalle prime posizioni, come accaduto nelle FP1. Charles Leclerc e Carlos Sainz, infatti, hanno chiuso rispettivamente all'11° e al 16° posto, a causa di un assetto che non ha convinto, andando a inficiare la guidabilità della SF-23 e, di conseguenza, anche il passo gara, che oggi pomeriggio non è stato all'altezza.