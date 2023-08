L'AlphaTauri ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di Daniel Ricciardo, annunciando che l'australiano sarà sostituito da Liam Lawson in occasione del Gran Premio d'Olanda 2023 di Formula 1: "Nell'incidente di Zandvoort, durante la seconda sessione di prove libere, Daniele Ricciardo ha colpito la barriera in Curva 3 ed è stato portato all'ospedale locale per ulteriori accertamenti. Una radiografia ha confermato una frattura al metacarpo della mano sinistra e questo infortunio non gli permetterà di proseguire nelle sue attività. Pertanto, sarà sostituito dal pilota di riserva del team, Liam Lawson, per il resto del fine settimana. Il team augura a Daniel una pronta guarigione".