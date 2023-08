F1, Verstappen conquista la pole a Zandvoort. Ferrari attardate

ZANDVOORT - Il pilota della Red Bull Max Verstappen conquista la pole position nel Gran Premio d'Olanda 2023 di Formula 1, battendo la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di George Russell. Non una grande prestazione da parte delle due Ferrari, con il miglior risultato colto da Carlos Sainz, che scatterà dalla sesta casella. Charles Leclerc, invece, finisce contro il muro e non può portare a termine la qualifica, dovendosi accontentare della nona posizione davanti a Logan Sargeant. Da sottolineare la grande prestazione della Williams di Alexander Albon, quarto, e la brutta prova di Lewis Hamilton, escluso nel Q2 e tredicesimo in griglia.