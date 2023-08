F1, Leclerc dopo l'incidente in Q3: "Non facevo cose fuori dal normale"

ZANDVOORT - Il Gran Premio d'Olanda 2023 di Formula 1 ha già regalato diversi colpi di scena durante le qualifiche andate in scena sabato, con la pole position del padrone di casa Max Verstappen che forse è stata l'unica cosa scontata . La Ferrari , dopo il podio di Charles Leclerc in Belgio, sperava di dare battaglia anche sulla pista di Zandvoort, ma invece ha riscontrato incredibili difficoltà sin dalle prove libere. Tali problemi si sono manifestati anche nelle qualifiche, con il monegasco che, nel tentativo di spingere, è finito contro il muro.

Leclerc: "Gara sarà in salita"

“Non stavo facendo una cosa fuori dal normale. La macchina è stata difficile da guidare nel weekend. Passiamo da ottime prestazione a punti più bassi. Io ho fatto un errore, ma questo weekend è stato davvero complicato. È sorprendente il carico che abbiamo, siamo convinti che le nostre scelte siano le migliori in base a quello che abbiamo a disposizione. La gara di domani sarà in salita, su questa pista è difficile sorpassare”. Queste le dichiarazioni del pilota della Ferrari, Charles Leclerc, che ai microfoni di Sky Sport ha commentato le qualifiche del Gran Premio d'Olanda 2023.