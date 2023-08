Diretta gara F1 GP Olanda 2023: dove vederla in tv

ZANDVOORT - Tutto pronto per il via alla gara del Gran Premio d'Olanda, quattordicesimo round del mondiale 2023 di F1. Sarà Max Verstappen a partire dalla prima casella in griglia davanti al proprio pubblico, precedendo Lando Norris e George Russell: in difficoltà le Ferrari, con Carlos Sainz sesto e Charles Leclerc, protagonista anche di un incidente in Q3, nono. Il via alla gara è fissato alle ore 15:00 di domenica 27 agosto con diretta su Sky (canale 207), oltre che in streaming su Sky Go e NOW. In alternativa, TV8 proporrà la visione in chiaro in differita dalle 18:00.