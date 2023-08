F1, la classifica piloti aggiornata dopo il GP d'Olanda

ZANDVOORT - Max Verstappen consolida sempre di più il primo posto nella classifica piloti di F1 con la vittoria del Gran Premio d'Olanda: terzo successo di fila davanti al proprio pubblico per il pilota della Red Bull, che eguaglia anche Vettel come maggior numero di vittorie consecutive. Da segnalare come Carlos Sainz, quinto in gara, torni davanti a Charles Leclerc, costretto al ritiro a causa del fondo danneggiato.