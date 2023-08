F1, GP Italia 2023: orari, diretta tv e programmazione

ROMA – Dopo il Gran Premio d’Olanda, che ha visto l’ennesima affermazione stagionale da parte del due volte campione del mondo Max Verstappen, la Formula 1 fa tappa a Monza in occasione del Gran Premio d’Italia 2023. La gara di casa per la Ferrari dovrà rappresentare un punto di partenza per lanciare la rincorsa verso il secondo posto nella classifica costruttori. Charles Leclerc e Carlos Sainz faranno di tutto pur di salire sul podio davanti alla marea Rossa del pubblico del Cavallino Rampante. Nella giornata di venerdì 1 settembre prima sessione di prove libere alle ore 14:00 , mentre alle 17:00 prenderà il via la seconda sessione di libere. Sabato 2 settembre terza sessione di prove libere alle 13:00, mentre alle ore 16:00 sono in programma le qualifiche. La gara, invece, andrà in scena alle ore 15:00 di domenica 3 settembre.