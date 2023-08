F1, Hamilton ammette: "A Zandvoort abbiamo fatto scelte sbagliate"

ROMA - Il Gran Premio d'Olanda di Formula 1 è stato ormai consegnato agli archivi con il nono successo consecutivo di uno strepitoso Max Verstappen, ma per gli altri piloti non è stato così semplice. In particolar modo il britannico Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del sesto posto alle spalle di Carlos Sainz a causa di alcune decisione sbagliate prese da lui e dall'intero team Mercedes. Ad ammettere gli errori è stato lo stesso sette volte iridato, che però si è detto felice delle buone sensazioni.