F1, Alonso è sicuro: "In Red Bull farei bene come Verstappen"

Alonso: "Non sottovalutare Verstappen"

Il pilota dell'Aston Martin, Fernando Alonso, nel corso della conferenza stampa al termine del Gran Premio d'Olanda 2023, si è lasciato andare ad un paragone con Max Verstappen: "Non bisogna sottovalutare i risultati di Verstappen, ma con una macchina come la Red Bull credo che farei altrettanto bene anche io, non so se farebbe altrettanto Lewis Hamilton, ma io sì. Max sta raggiungendo una connessione totale con la sua vettura, sicuramente più spesso di tutti gli altri piloti".