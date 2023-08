Rischio contatto Sainz-Piastri, Ferrari multata di 5000 euro

ROMA - La Ferrari ha compiuto un passo indietro rispetto al Belgio durante il Gran Premio d'Olanda 2023 di Formula 1 , ottenendo come massimo risultato un quinto posto con Carlos Sainz . Charles Leclerc , invece, dopo un clamoroso errore di comunicazione con il team al rientro ai box del monegasco, è stato costretto al ritiro per dei problemi alla sua vettura. Tornando allo spagnolo, durante le qualifiche del sabato ha rischiato di centrare la McLaren di Oscar Piastri all'uscita dai box, sempre per una errore di comunicazione con la squadra.

FIA: "Sainz non avvisato"

“I commissari hanno ascoltato le comunicazioni radio di Bottas, che era la vettura uscita dai box immediatamente prima di Sainz. Bottas è stato ampiamente avvertito dell’avvicinarsi di Piastri in pista. Al confronto, Sainz è stato avvertito solo di non oltrepassare la linea bianca all’uscita dei box e non è stato avvisato della presenza di Piastri finché non gli si è trovato al fianco”. Questa la parte saliente del comunicato pubblicato dalla FIA in merito al rischio di contatto tra Carlos Sainz ed Oscar Piastri nelle qualifiche di Zandvoort.