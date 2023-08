AlphaTauri, confermato Lawson al posto di Ricciardo: Marko pessimista su Daniel

ROMA - Preoccupano le condizioni di Daniel Ricciardo, il cui infortunio patito nel Gran Premio d'Olanda appare più complicato del previsto. Secondo quando dichiarato da Helmut Marko a Sky Sport Germania, infatti, l'australiano potrebbe stare lontano dalla griglia per un totale di un mese: "Sfortunatamente si tratta di una fattura complicata. Probabilmente, Daniel salterà le prossime due gare. Aspettiamo le conferme dai dottori, ma la vedo male per le prossime due gare", le sue parole. Ecco quindi che per Liam Lawson, che ha concluso il weekend di Zandvoort, arriva la conferma per i prossimi appuntamenti, a partire dal weekend di Monza.