F1, Russell difende De Vries: “Red Bull non lo ha aiutato”

ROMA - Quella dell'AlphaTauri è stata una stagione fin qui molto movimentata, tra cambi in dirigenza ma anche in pista, soprattutto con il licenziamento di Nyck De Vries per fare spazio a Daniel Ricciardo. Una mossa che ha lasciato di stucco il paddock, tanto che George Russell è tornato a commentare l'accaduto anche dopo il weekend di Zandvoort: "Non l’hanno aiutato a guadagnare fiducia al via della stagione dicendo che sarebbe stato il leader del team nonostante fosse un rookie. Non importa se hai 27 o 28 anni, Nyck è un rookie in Formula 1 e non puoi dire a un rookie che è il leader solo perché ha corso più campionati del proprio compagno. Si è ritrovato in una posizione difficile fin dal suo arrivo, quindi mi dispiace per lui. È al livello della Formula 1, ma non ha avuto la possibilità di dimostrarlo".