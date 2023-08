Hamilton in Ferrari? Vigna smentisce: "Abbiamo Leclerc e Sainz"

ROMA - E' iniziata ufficialmente la settimana del Gran Premio d'Italia 2023 di Formula 1 , un appuntamento attesissimo soprattutto da tutti i tifosi della Ferrari , che sperano di poter vedere la scuderia rialzare la testa dopo la delusione dell'Olanda. L'obiettivo di Carlos Sainz e Charles Leclerc è abbastanza chiaro , entrambi infatti hanno voglia di salire sul podio davanti alla marea rossa anche se non sarà affatto semplice. In occasione della gara sulla pista di Monza anche il CEO della Ferrari, Benedetto Vigna , ha espresso il proprio pensiero.

Vigna: "Vogliamo macchina più veloce"

Il CEO della Ferrari, Benedetto Vigna, nel corso di un'intervista rilasciata alla CNBC, ha commentato le insistenti voci che vorrebbero in futuro un passaggio di Lewis Hamilton nel team di Maranello: "In questo momento abbiamo già Charles e Carlos, che stanno svolgendo un lavoro fantastico. Loro due sono amici, ma anche in competizione tra loro. La nostra principale priorità è avere una macchina più competitiva. Finora abbiamo la macchina più veloce per noi, ma non la migliore in pista".