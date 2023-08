Ferrari, Vasseur sogna in grande: "Sarei felice di vincere per i tifosi"

ROMA - La stagione di Formula 1 non ha regalato particolari soddisfazioni a Charles Leclerc e Carlos Sainz che, oltre a qualche raro podio, non sono mai stati in grado di lottare per la vittoria, anche a causa di uno strepitoso Max Verstappen . Adesso arriva il Gran Premio d'Italia e la Ferrari ha intenzione di provare a risalire la china dopo una deludente gara in Olanda e, per farlo, dovrà mettere tutto il proprio ingegno in pista. Non sarà facile salire sul podio, ma il pubblico di casa potrebbe essere un fattore in più da sfruttare.

Vasseur: "Non guardo a lungo termine"

"Io come team principal penso a fare meglio domani, ma non voglio guardare a lungo termine. I tifosi della Ferrari sono fantastici e sono sparsi in tutto il mondo. In ogni lungo circa metà della gente tifa Ferrari, è sempre una magia. Per questo motivo sarei felicissimo di vincere per i tifosi, sarebbe un modo per ringraziarli per il sostegno durante tutti questi anni senza titoli". Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha parlato così al podcast 'Beyond the Grid', a poche ore dal Gran Premio d'Italia 2023 di Formula 1.