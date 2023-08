Ferrari, Leclerc crede nella vittoria: "A Monza può succedere di tutto"

ROMA - La Ferrari è pronta a scendere in pista a Monza in occasione del Gran Premio d'Italia 2023 di Formula 1 e lo sono soprattutto i due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il monegasco, nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, si è detto molto carico: "Sarà difficile, ma ogni volta che chiudo la visiera ci credo sempre. La situazione non è facile in questo momento, ma come in passato a Monza può succedere di tutto. C'è un feeling particolare con questo circuito. Sono carico, ieri ero al simulatore e vedere oggi tutte queste persone mi ha dato un'emozione particolare. Non vedo l'ora di essere in pista, sperando di avere una buona performance".