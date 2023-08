Mercedes, Wolff: “Mick Schumacher fondamentale al simulatore”

ROMA - " Mick Schumacher è veloce: se vinci i mondiali di F2 ed F3 vuol dire che hai un alto potenziale, e in F1 non è mai stato in grado di dimostrarlo ". A sostenerlo è Toto Wolff , che, nella fase di avvicinamento al Gran Premio di Monza , ha voluto sottolineare l'apporto che il pilota tedesco riesce a dare al team di Brackley anche nel ruolo di riserva: "Sono contento di avere un terzo pilota capace di fare il proprio lavoro se uno dei due titolari manca. Ma il suo contributo al simulatore è straordinario , ed è quello che a volte ci fa fare quel salto di prestazione tra il venerdì e il sabato, perché Mick si dà da fare anche di notte", ha infatti aggiunto il team principal austriaco.

Wolff commenta la rottura tra Haas e Schumacher

Un ruolo, quello del terzo pilota per la Mercedes, che Mick Schumacher ricopre da inizio stagione, dopo che Haas ha deciso di non confermarlo affidandosi all'esperienza di Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg. Un rapporto finito non nei migliore dei modi, quello con la scuderia statunitense, e che Wolff ha commentato in questo modo: "Quando non ti senti in fiducia sulla macchina per un lungo periodo, ti metti sempre più pressione e rendi peggio, e penso che sia quello che è successo nel suo periodo alla Haas", concludendo: "Penso che meriti di essere in griglia".