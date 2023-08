Mercedes, ufficiale il rinnovo con Hamilton fino al 2025: "Più affamati che mai"

ROMA - Mercedes ha comunicato il rinnovo di Lewis Hamilton e George Russell , confermati entrambi per altre due stagioni, quindi fino al 2025 . Si prolunga quindi il legame tra "Sir Lewis" e la scuderia di Brackley, che arriverà a durare almeno 13 anni. Nella nota diffusa dal team a poche ore dal via del Gran Premio d'Italia si legge il commento di Hamilton: "Ogni giorno sogniamo di essere i migliori, e abbiamo dedicato l'ultimo decennio a inseguire quell'obiettivo. Diventare i migliori non succede all'improvviso, richiede impegno, lavoro duro e dedizione, ed è un onore essere entrati nella storia con questo team incredibile. Non siamo mai stati così affamati di vittorie. Abbiamo imparato da ogni successo ma anche da ogni fallimento. Continuiamo a inseguire i nostri sogni e a lottare qualunque sia la sfida, e vinceremo ancora. Sono grato a questo team che mi ha supportato dentro e fuori la pista. La nostra storia non è finita, siamo determinati a inseguire ancora più risultati e non ci fermeremo fino a quando non lo faremo ".

Un legame che Toto Wolff ha definito "uno dei più forti della storia". Il team principal ha aggiunto: "Decidere di continuare con l'attuale line-up è stato molto semplice. Abbiamo la coppia più forte della griglia ed entrambi i piloti giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo. La forza e la stabilità che mettono a disposizione sarà la chiave per costruire le fondamenta dei nostri futuri successi".

Mercedes, le parole di Russell

"Mi sento a casa. Da quando sono arrivato ho cercato di ripagare la fiducia che Toto Wolff e la Mercedes hanno riposto in me - ha invece commentato George Russell -. Negli ultimi 18 mesi abbiamo fatto sostanziali passi avanti, e come squadra stiamo diventando più forti. Non vedo l'ora di continuare ad aiutare il team a continuare su questa strada per il 2024 e il 2025 per tornare davanti in griglia". Il classe '98 tocca così gli otto anni di legame con la Mercedes, in cui è entrato nel 2017, vivendo, nel mezzo, l'esperienza in Williams.