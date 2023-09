F1, Verstappen comanda le FP1 di Monza: le Ferrari seguono da vicino

MONZA - Max Verstappen fa segnare il miglior tempo nelle FP1, sessione che apre il Gran Premio d'Italia. A Monza, l'olandese ferma il cronometro in 1:22.657, seguito da vicino dalla Ferrari di Carlos Sainz, che paga appena 46 millesimi nei confronti col campione della Red Bull. Terzo tempo per Sergio Perez, con Charles Leclerc al quarto posto a tre decimi dal primo posto. Prime prove anche per quanto riguarda il passo gara, con Sainz che manda segnali confortanti anche nel confronto con Verstappen. Alle ore 17:00 il via alla seconda sessione di prove libere.