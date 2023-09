F1, la classifica piloti aggiornata dopo il GP d'Italia

MONZA - Max Verstappen centra la decima vittoria consecutiva in stagione e, dopo il Gran Premio d'Italia, allunga sempre di più nella classifica piloti di F1. Ma la gara di Monza restituisce una Ferrari positiva, come ci si aspettava sul circuito di casa, che compie il sorpasso sull'Aston Martin per il terzo posto tra i costruttori. Per quanto riguarda i piloti, con il primo podio stagionale Carlos Sainz guadagna ancora una manciata di punti su Charles Leclerc, ora a -6 dall'iberico.