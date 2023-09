F1, Alonso amareggiato: “A Monza la nostra gara più complicata”

ROMA – Max Verstappen ha conquistato il suo ennesimo successo nel Gran Premio d’Italia 2023 di Formula 1, precedendo sul traguardo di Monza Sergio Perez e la Ferrari di un solidissimo Carlos Sainz. Il team di Maranello, dunque, è riuscito a guadagnare punti sui diretti avversari, come l’Aston Martin di un Fernando Alonso che non è mai riuscito ad essere incisivo nella gara sulla pista italiana. Lo spagnolo, però, non si da per vinto e spera di rialzare la testa già nel prossimo appuntamento di Singapore.