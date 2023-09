Come sarebbe bello se la Ferrari fosse sempre la Ferrari. Come sarebbe bello se la Ferrari fosse sempre quella vista a Monza. Con Carlos Sainz e Charles Leclerc, impegnati in un duello che ha fatto carta straccia di quelle strategie che trasformano la pista in un laboratorio e i piloti in cavie ubbidienti. Ha vinto la Red Bull, con Max Verstappen, naturalmente. Ma per una volta il pilota olandese ha perso uno spettacolo che si è affrettato a ricomporre all’arrivo. Quando nella saletta che precede la premiazione, si è tuffato nelle immagini di una televisione dipinta di rosso. Come sarebbe bello se la Ferrari fosse se stessa. Quella capace di trasformare centinaia di migliaia di spettatori, individui con caratteri e interessi diversi, in una massa omogenea, capace di unirsi per trasformarsi in un “motore” di successo. Una “spinta” grazie alla quale le “rosse” non hanno arretrato neppure di fronte a quella “roulette russa”che sembrava attenderla a Monza.